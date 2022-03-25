«Барселона» хочет подписать Мбаппе. Форвард «ПСЖ» готов выслушать предложение (L’Equipe)

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«Барселона» может попытаться подписать Килиана Мбаппе.

Каталонцы заинтересованы в трансфере форварда «ПСЖ», утверждает L’Equipe.

Француз не собирается сразу отказывать «блаугране» и готов выслушать предложение. В первую очередь 23-летнего игрока интересуется качество спортивного проекта, несмотря на то, что «Реал» по-прежнему является приоритетным вариантом для Килиана.

«Барселона» считает, что трансфер Мбаппе обойдется дешевле, чем переход Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Каталонцы думают, что смогут подать конкурентоспособное предложение по нападающему сборной Франции благодаря недавнему кредиту от Goldman Sachs и сделке со Spotify.

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