Кубок Первого канала по фигурному катанию. Валиева, Щербакова, Туктамышева, Акатьева, Кондратюк, Коляда выступят в прыжковом турнире

25 марта на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пройдет прыжковый турнир.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Прыжковый турнир

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Мужчины: Макар Игнатов, , Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, , Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, , Майя Хромых, .

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, – Владимир Морозов.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске