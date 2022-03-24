Кубок Первого канала по фигурному катанию. Валиева, Щербакова, Туктамышева, Акатьева, Кондратюк, Коляда выступят в прыжковом турнире

Теги сборная России результаты Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Михаил Коляда Владимир Морозов Александр Самарин Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Евгений Семененко Анна Щербакова Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Софья Самоделкина Вероника Жилина Аделия Петросян Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

25 марта на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пройдет прыжковый турнир.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Прыжковый турнир

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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