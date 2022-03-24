Кубок Первого канала по фигурному катанию. Валиева, Щербакова, Туктамышева, Акатьева, Кондратюк, Коляда выступят в прыжковом турнире

25 марта на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пройдет прыжковый турнир.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Саранск
Прыжковый турнир
Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске