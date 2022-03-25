«РЖД» имеет право продать только 0,0015% акций «Локомотива»

«РЖД» продаст лишь небольшой пакет акций «Локомотива».

Сегодня появилась информация, что правительство РФ одобрило продажу «Российскими железными дорогами» московского клуба.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минстрансом России и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», об отчуждении открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» 100 обыкновенных именных акций акционерного общества «Локомотив», что составляет 0,0015 процента его уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций акционерного общества «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости», – сказано в сегодняшнем распоряжении правительства за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина.

Таким образом, речь не идет о продаже клуба государственной компанией.

«Э! Расход. В документе за подписью Мишустина все грустно. Речь не идет о продаже клуба как такового.

«РЖД» имеет право продать только 0,0015% акций, принадлежащий госкомпании. Это по сути такой же обход как и с .

Как верно отмечает Борис (редактора «РБ Бизнес» Борис Губкин – прим. Sports.ru) выгодоприобретатель – владелец 90,9...% акций – «РЖД Управление Активами». Оно же «КРП Инвест», – написал журналист РБК Грант Гетадарян.

26 февраля Евросоюз ввел санкции против «РЖД», а 24 марта это сделала Великобритания.

Напомним, ранее ПАО Банк ВТБ передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо» после того, как Великобритания ввела санкции против ВТБ.