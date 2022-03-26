Впервые с 2018 года на чемпионате мира по фигурному катанию победила не россиянка

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Японская фигуристка Каори Сакамото победила на чемпионате мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье. 

Впервые с 2018 года победу на чемпионате мира одержала не представительница России. В 2018-м победила Кэйтлин Осмонд из Канады, Алина Загитова была 5-й, Мария Сотскова – 8-й, а Станислава Константинова – 19-й. 

В 2019 году победила Алина Загитова, в 2021-м – Анна Щербакова. В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. 

Российские фигуристы в этом году не были допущены к чемпионату мира Международным союзом конькобежцев (ISU).

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