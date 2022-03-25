раскритиковала судейство в .

«Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство.

Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы...

Другая наша реальность – это КДК. Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью.

Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать – вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и, наконец, решить ее?» – написала спутница Леонида Федуна в колонке.