ЦСКА о контракте Ахметова: «Переговоры были приостановлены из-за разногласий по условиям. Примем решение в ближайшее время»

В ЦСКА рассказали о ситуации с контрактом .

Ранее появилась информация, что «Зенит» может подписать полузащитника летом на правах свободного агента.

«Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта.

В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», – сказал директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов.

В нынешнем сезоне Ахметов забил один гол и отдал три результативных передачи за 19 матчей .