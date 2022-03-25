ЦСКА о контракте Ахметова: «Переговоры были приостановлены из-за разногласий по условиям. Примем решение в ближайшее время»

В ЦСКА рассказали о ситуации с контрактом Ильзата Ахметова.
Ранее появилась информация, что «Зенит» может подписать полузащитника летом на правах свободного агента.
«Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта.
В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», – сказал директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов.
В нынешнем сезоне Ахметов забил один гол и отдал три результативных передачи за 19 матчей РПЛ.