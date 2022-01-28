Черчесов начал в Венгрии с поражения, патриарх Кирилл благословил российских олимпийцев, суточные в Пекине по 1800 рублей в день и другие новости утра

1. Квалификация ЧМ-2022. Бразилия поделила очки с Эквадором (1:1), Аргентина взяла верх над Чили (2:1).

2. НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Коламбусу» (3:5), несмотря на 3 (1+2) очка Панарина, «Питтсбург» дома проиграл «Сиэтлу» (1:2 ОТ), единственный гол на счету Малкина, «Тампа» без Кучерова справилась с «Нью-Джерси» (3:2), Василевский одержал 24-ю победу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

3. Патриарх Кирилл благословил российских олимпийцев перед Играми в Пекине: «Да укрепит вас всесильный Господь в предстоящих состязаниях».

4. Черчесов проиграл в дебютном матче во главе «Ференцвароша» – «Академии Пушкаша» (0:1) в матче чемпионата Венгрии, игрока его команды удалили уже на 24-й минуте. Вот что сказал тренер после игры: «Пришлось покричать в раздевалке, что мне не совсем свойственно».

5. Российские олимпийцы получили суточные от ОКР на время пребывания в Пекине – по 1800 рублей на каждый день.

6. Трансферные новости. «Брест» хочет купить Чалова у ЦСКА, форвард согласен на переход во французский клуб, а москвичам интересен мексиканский форвард Масиас. «Кристал Пэлас» готов предложить до 5 млн евро за хавбека «Динамо» Фомина. «Зенит» заплатит 17 млн евро и бонусы за Алберто и разрешит Азмуну уйти в «Байер» зимой, если подпишет Юри. «Зенит» подписал контракт с Арсеном Адамовым до 2026 года.

«Интер» арендовал Гозенса у «Аталанты» с обязательством выкупа при определенных условиях. «Ман Сити» может предложить Дибале контракт на 10 млн евро в год. Адама Траоре пройдет медосмотр для «Барселоны», речь об аренде с опцией выкупа за 35 млн евро. Алексей Миранчук остается в «Аталанте». «Реал» хочет подписать опорника «Монако» и сборной Франции Тчуамени на замену Каземиро.

7. В 1/2 финала Australian Open Коллинс разгромила Швентек, Барти была сильнее Киз.

8. Новости хоккея. Малкин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Питтсбургом», кэпхит сейчас – 9,5 млн долларов. Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по итогам 1-й половины сезона НХЛ, Василевский – 2-й, Бобровский – 9-й. Форварду «Спартака» Виртанену выдвинуто обвинение в сексуальном насилии после инцидента в 2017-м – тогда он играл за «Ванкувер».

9. 21 очко Пойтресса помогло «Зениту» обыграть «Анадолу Эфес» в матче Евролиги и другие результаты дня.

10. У тренера женской сборной России по биатлону Шашилова, а также спортсменок Васнецовой и Казакевич не оказалось действующих QR-кодов, необходимых для поездки на Олимпиаду – их не посадили в самолет. Они некорректно заполнили информацию в приложении оргкомитета Игр. Теперь, вероятнее всего, они вылетят в Китай 30 января. А еще тренер сборной Башкиров сдал положительный тест на ковид, он уже прилетел на Олимпиаду.

11. НБА. «Лейкерс» без Леброна проиграли «Филадельфии».

12. Месси разочарован решением Пике не снижать зарплату, чтобы Лео остался в «Барсе». У них испортились отношения.

13. «Динамо» – самый популярный клуб России в ютубе в 2021-м, «Зенит» – второй, «Спартак» – третий. Удивительная статистика.

14. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине. Это 4-й случай в команде.

15. «Реал» сможет получать до 440 млн евро в год от «Бернабеу» после передачи 20% прав американской компании на 25 лет.

Цитаты дня:

Журанков о том, что из-за онлайн-встречи с Путиным сорвалась тренировка фигуристов: «Все бесились, ждали, потом откатали так, что лучше бы не выходили на лед»

Transfermarkt о бане от Роналду: «Он написал по поводу своей стоимости, ему ответили: «Вы лидер в своем возрасте». Он прислал смайлы и забанил нас»

Сердар Азмун: «Еще 3 месяца я буду умирать за «Зенит». Хотят, чтобы я поехал со второй командой – я поеду»

Британский фигурист Гибсон о каминг-ауте: «Я подумал, что не смогу жить, если не расскажу, кто я и кого люблю»

Геннадий Орлов: «Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы с народом, первое – QR-коды»

«Нас ждут условия, приближенные к тюремным». Тренер сборной России по сноуборду о Пекине-2022

Денис Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»