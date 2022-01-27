Минспорта РФ: «Казакевич, Васнецова, Шашилов и Никитин не смогли вылететь в Пекин, так как некорректно заполнили информацию в приложении оргкомитета Игр»

Министерство спорта РФ выступило в заявлением о ситуации членов сборной России по биатлону, которые не смогли вылететь на Олимпиаду в Пекин.

Ранее стало известно, что спортсменки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, старший тренер женской команды Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

«Вчера две спортсменки сборной команды по биатлону, а также старший тренер женской команды и массажист по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин, так как они некорректно заполнили информацию в специальном приложении оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зеленый QR-код», разрешающий въезд в Пекин.

В настоящее время ситуация по организации вылета четырех членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации. Вчера спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск. Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закрепленном за командой.

После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня», – заявили в пресс-службе Минспорта.

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