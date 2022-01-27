«Зенит» разрешил Азмуну уйти в «Байер» зимой, если подпишет Алберто. Сердара отпустят за небольшую сумму

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Нападающий Сердар Азмун может перейти из «Зенита» в «Байер» зимой.

По данным kicker, сине-бело-голубые разрешили форварду перейти в «Байер» зимой, но при условии, что клубу удастся завершить трансфер Юри Алберто из «Интернасьонала».

Российский клуб отпустит Азмуна в «Байер» за небольшую сумму, так как тренер Сергей Семак считает, что у форварда больше нет мотивации для выступления за «Зенит».

Сообщалось, что «Байер» может купить Азмуна за 2-3 млн евро.

Статистику 27-летнего форварда можно изучить здесь.

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