«Зенит» разрешил Азмуну уйти в «Байер» зимой, если подпишет Алберто. Сердара отпустят за небольшую сумму

Нападающий Сердар Азмун может перейти из в зимой.

По данным kicker, сине-бело-голубые разрешили форварду перейти в «Байер» зимой, но при условии, что клубу удастся завершить трансфер из .

Российский клуб отпустит Азмуна в «Байер» за небольшую сумму, так как тренер Сергей Семак считает, что у форварда больше нет мотивации для выступления за «Зенит».

Сообщалось, что «Байер» может купить Азмуна за 2-3 млн евро.

Статистику 27-летнего форварда можно изучить здесь.