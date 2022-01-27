«Ман Сити» может предложить Дибале контракт на 10 млн евро в год. Гвардиола хочет, чтобы он перешел (GdS)

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Нападающий Пауло Дибала может покинуть «Ювентус» на правах свободного агента летом.

«Манчестер Сити» может предложить аргентинцу контракт на 10 млн евро в год – больше, чем любой другой претендент на данный момент. На трансфере форварда настаивает тренер «горожан» Пеп Гвардиола, пишет La Gazzetta dello Sport.

Интерес к 28-летнему футболисту также проявляют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Интер».

О зарплате в 10 млн евро Дибала практически договорился с «Ювентусом», но затем туринский клуб поменял условия переговоров. На встрече с Пауло в феврале ему предложат более низкую зарплату. Tuttosport сообщал, что форварду предложат снизить зарплату на 15%.

Дибала играет за «Ювентус» с 2015 года, его купили у «Палермо» за 40 млн евро. В 276 матчах за туринский клуб Пауло забил 111 голов. 

С полной статистикой игрока можно ознакомиться по ссылке.

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