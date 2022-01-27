«Реал» сможет получать до 440 млн евро в год от «Бернабеу» после передачи 20% прав американской компании на 25 лет

Президент достиг соглашения о сотрудничестве с американской компанией Lgends, занимающейся эксплуатацией спортивных объектов.

Сделка будет действовать 25 лет. Компания будет получать 20% дохода от активностей на и рядом с .

В результате сотрудничества доход, который приносит стадион, должен вырасти со 150 миллионов евро в год до 400-440 миллионов. На стадионе будут проходить различные мероприятия – например, концерты, а рядом будут построены кафе и магазины.

Ранее «Реал» взял кредит в 1 миллиард евро, чтобы профинансировать работы по модернизации инфраструктуры стадиона. Клуб планирует выплатить кредит за 25-30 лет.

Legends принадлежит инвестиционному фонду Sixth Street, который владеет 20% акций баскетбольной команды «Сан-Антонио».