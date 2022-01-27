Черчесов проиграл в дебютном матче во главе «Ференцвароша», его игрока удалили на 24-й минуте

проиграл в матче чемпионата Венгрии (0:1).

Эта игра стала первой официальной для главного тренера команды из Будапешта Станислава Черчесова.

«Ференцварош» остался в меньшинстве на 24-й минуте после удаления полузащитника .

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма – его автором стал защитник «Академии Пушкаша» Жоау Нунеш.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. Его команда сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата, опережая двух ближайших преследователей на одно очко.

Таблица чемпионата Венгрии