Черчесов проиграл в дебютном матче во главе «Ференцвароша», его игрока удалили на 24-й минуте

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Мухамед Бешич Академия Пушкаша Жоау Нунеш Футбол

«Ференцварош» проиграл «Академии Пушкаша» в матче чемпионата Венгрии (0:1).

Эта игра стала первой официальной для главного тренера команды из Будапешта Станислава Черчесова.

«Ференцварош» остался в меньшинстве на 24-й минуте после удаления полузащитника Мухамеда Бешича.

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма – его автором стал защитник «Академии Пушкаша» Жоау Нунеш.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. Его команда сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата, опережая двух ближайших преследователей на одно очко.

Академия Пушкаша – Ференцварош 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
27 января, 20.30, «Панчо-Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 45 Жоау Нунеш.
Академия ПушкашаСольноки, Маркек, Жоау Нунеш, Шпандлер, Фаворов, ван Нифф, Корбу (Урблик, 76), Козак, Слагвер, Комароми (Гера, 76).
ФеренцварошБлажич, Дибус, Двали, Ботка, Чивич, Бешич, Зубков (Мак, 71), Лончар (Боли, 57), Нген, Узуни.

Таблица чемпионата Венгрии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные