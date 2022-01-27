Черчесов проиграл в дебютном матче во главе «Ференцвароша», его игрока удалили на 24-й минуте

«Ференцварош» проиграл «Академии Пушкаша» в матче чемпионата Венгрии (0:1).
Эта игра стала первой официальной для главного тренера команды из Будапешта Станислава Черчесова.
«Ференцварош» остался в меньшинстве на 24-й минуте после удаления полузащитника Мухамеда Бешича.
Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма – его автором стал защитник «Академии Пушкаша» Жоау Нунеш.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. Его команда сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата, опережая двух ближайших преследователей на одно очко.
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Панчо-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 45 Жоау Нунеш.
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Академия Пушкаша –
Сольноки, Маркек, Жоау Нунеш, Шпандлер, Фаворов, ван Нифф, Корбу (Урблик, 76), Козак, Слагвер, Комароми (Гера, 76).