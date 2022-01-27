«Вышли на лед и откатали так, что лучше бы не выходили». Журанков рассказал, что из-за онлайн-встречи с Путиным сорвалась тренировка фигуристов

Комментатор Андрей Журанков рассказал, что из-за встречи олимпийцев с президентом РФ Владимиром Путиным сорвались тренировки сборной России по фигурному катанию.

Встреча прошла 25 января в режиме видеоконференции.

«Знаете, что мне рассказывали об этой встрече? Что все бесились, всех посадили заранее, все сидели ждали, тренировочный график и процесс подготовки сорван. После этой встречи с президентом вышли на лед, стали катать, и откатали так, что лучше бы не выходили. Вообще непонятно.

Я понимаю, что у нас страна такая замечательная и это важно, но кому это важно? А потом что с ними будет? Там и Базин мог быть на этой встрече (запасной в танцах на льду сдал положительный тест на коронавирус на предолимпийском сборе в Красноярске – Sports.ru).

Вот, мы великая спортивная держава... Такая беспечность! В этом много самопиара, государственная машина работает», – сказал Журанков.

Игры в пройдут с 4 по 20 февраля.

«Как известно, в России трудностей не боятся. Они делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе». Путин обратился к олимпийской сборной России