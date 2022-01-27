Малкин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Питтсбургом». Кэпхит сейчас – 9,5 млн долларов (The Athletic)

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Рон Хекстолл деньги Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл и представители форварда Евгения Малкина обсудили новый контракт игрока, сообщает The Athletic со ссылкой на свои источники.

Срок действующего соглашения россиянина с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

По данным издания, нападающий готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Пингвинс».

4 июня Малкину сделали операцию на колене. Он сыграл свой первый матч в нынешнем сезоне 12 января. Всего он провел 8 игр и набрал 9 (3+6) очков.

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