Норвежский лыжник Крюгер сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус.

Он находится на сборе в Италии в составе сборной Норвегии на Игры-2022 в Пекине. Сейчас Крюгер изолирован в своем номере. Симптомов болезни у него нет.

Ранее коронавирус был выявлен у тренера спринтерской группы норвежцев Арильда Монсена и лыжниц из олимпийской команды – Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво.

Олимпийские игры в пройдут с 4 по 20 февраля.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?