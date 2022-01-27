«Брест» хочет купить Чалова у ЦСКА, игрок согласен на переход во французский клуб

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти во французский .

Московский клуб получил запрос по трансферу игрока и выдвинул свои условия. Представители «Бреста» еще не ответили, сообщает Metaratings.ru.

Сам футболист не возражает против перехода и готов попробовать свои силы в другом чемпионате.

У нападающего и главного тренера «Бреста» один агент – представитель Base Soccer Agency Кристиан Эмиле. Он активно способствует тому, чтобы стороны договорились и трансфер состоялся.

В 16 матчах текущего сезона РПЛ Чалов забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

После 22 матчей Лиги 1 «Брест» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.