Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по итогам 1-й половины сезона НХЛ, Василевский – 2-й, Бобровский – 9-й (NHL.com)

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Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» назван главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ («Везина Трофи»).

По итогам первой половины сезона 26-летний россиянин набрал 50 баллов в голосовании экспертов официального сайта лиги. 4 из 16 опрошенных поставили его на первое место.

В 26 матчах сезона у Шестеркина 52 пропущенных шайбы, процент отраженных бросков – 93,7. Подробно его статистику можно изучить здесь.

Второе место занял Андрей Василевский из «Тампы» (46 баллов, 4 первых места), третье – Джек Кэмпбелл из «Торонто» (45, 2). 

В рейтинг также попали Фредерик Андерсен из «Каролины» (37, 3), Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32, 3), Тристан Джерри из «Питтсбурга» (16), Якоб Маркстрем из «Калгари» (7), Тэтчер Демко из «Ванкувера» (4) и Сергей Бобровский из «Флориды» (3).

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