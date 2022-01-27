Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по итогам 1-й половины сезона НХЛ, Василевский – 2-й, Бобровский – 9-й (NHL.com)

Игорь Шестеркин из назван главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона в («Везина Трофи»).

По итогам первой половины сезона 26-летний россиянин набрал 50 баллов в голосовании экспертов официального сайта лиги. 4 из 16 опрошенных поставили его на первое место.

В 26 матчах сезона у Шестеркина 52 пропущенных шайбы, процент отраженных бросков – 93,7. Подробно его статистику можно изучить здесь.

Второе место занял из (46 баллов, 4 первых места), третье – Джек Кэмпбелл из (45, 2).

В рейтинг также попали Фредерик Андерсен из «Каролины» (37, 3), Юусе Сарос из (32, 3), Тристан Джерри из (16), Якоб Маркстрем из (7), Тэтчер Демко из (4) и из «Флориды» (3).