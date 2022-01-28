Сердар Азмун: «Еще 3 месяца я буду умирать за «Зенит». Хотят, чтобы я поехал со второй командой – я поеду»

Форвард «Зенита» обратился к подписчикам в инстаграме по поводу своей ситуации в клубе.

На этой неделе появилась информация, что иранец, который договорился с «Байером» о переходе летом, покинул чат петербургской команды.

До этого стало известно, что «Зенит» рассматривает возможность перевода иранца во вторую команду из-за нарушения медицинского регламента, так как он без предупреждения уехал подписывать контракт с «Байером».

Во время общения Азмуна на русском языке в прямом эфире инстаграма в комментариях ему писал .

«Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали – я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал...

Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда (Дзюба, комментируя слова Азмуна о том, что тот якобы удалился из чата, написал: «Я знаю, это ложь»).

Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь [в сердце], брат. Ничего.

Еще три месяца я буду умирать за , без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят [чтобы я поехал] со второй командой, я поеду, господи», – сказал Азмун.

Азмун в «Байере» – финал длинной трансферной саги. До лета поиграет в «Зените», потом уйдет свободным агентом

«Байер» – хороший вариант для Азмуна. Но будет удобнее, если из клуба уйдет Шик