«Точно нет ощущения, что нас ждет Олимпиада. Нас ждут условия, приближенные к тюремным». Тренер сборной России по сноуборду о Пекине-2022

Cтарший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев рассказал об ожиданиях от зимней Олимпиады в Пекине.

– Наши олимпийцы на летних Играх в Токио жаловались, что не поймали атмосферу Олимпиады. Опасаетесь такого же?

– Так и будет, к сожалению. У меня точно нет ощущения, что нас ждет Олимпиада, хотя это во все времена был большой праздник для спортсменов всех стран. Все будет сходиться к одному: повезет не вылететь из-за тестов или не повезет.

– Спортсмены примерно так же психологически настроены?

– Надеюсь, что нет. Все-таки они понимают, что какие-никакие, но впереди Олимпийские игры. Ребята четыре года к этому готовились, и годы у них уходят, в отличие от нас, тренеров.

– В Пекине будет множество ограничений. Знакомились с полным списком?

– Да, ковид-протокол очень жесткий. Вообще ни с кем нельзя пересекаться и общаться из других команд. Всегда надо быть в масках, а для отслеживания этого китайцы везде развесят камеры. Если будут нарушения, организаторы могут снять всю команду.

Все жестко: нас ждут условия, приближенные к тюремным. Отель – трасса – отель, только такой распорядок нас ожидает. Кому повезет, поедет на открытие, если оно вообще будет, – сказал Салагаев.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?