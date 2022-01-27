Transfermarkt о бане от Роналду: «Он написал по поводу своей стоимости, ему ответили: «Вы лидер в своем возрасте». Он прислал смайлы и забанил нас»

Координатор сайта Transfermarkt Кристиан Шварц рассказал, как нападающий Криштиану Роналду был недоволен своей трансферной стоимостью на портале.

Напомним, в марте 2020 года, еще выступая за , португалец заблокировал аккаунт Transfermarkt в инстаграме.

«Сейчас возраст – один из самых важных факторов [при оценке]. – возрастной игрок, как и Лионель Месси, поэтому их стоимость будет понижаться просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали на три года старше.

Роналду написал сообщение нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: «Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе». Отрыв был где-то 30-50 млн фунтов [от следующего игрока в списке].

Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас», – сказал Шварц.