Квалификация ЧМ-2022. Бразилия в гостях у Эквадора, Аргентина сыграет с Чили

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В рамках отбора ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Бразилии играет на выезде с Эквадором, Аргентина – с Чили, Колумбия принимает Перу.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

15-й тур

Эквадор – Бразилия
Дата проведения
28 января, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика

 

Парагвай – Уругвай
Дата проведения
28 января, 02.00, «Пабло Рохас»
превью матча онлайн статистика

 

Чили – Аргентина
Дата проведения
28 января, 03.15, «Estadio Municipal de Calama»
превью матча онлайн статистика

 

Колумбия – Перу
Дата проведения
29 января, 00.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика

 

Венесуэла – Боливия
Дата проведения
29 января, 01.00, «Estadio Rafael Agustin Tovar»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

Опрос

Аргентина без Месси сыграет против Чили. Кто станет победителем в матче отбора ЧМ?
882 голосa
«Чили» выиграет
32%
сборная Чили по футболу
«Аргентина» одержит победу
48%
Сборная Аргентины по футболу
Будет ничья в основное время
20%
квалификация ЧМ-2022

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