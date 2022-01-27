Квалификация ЧМ-2022. Бразилия в гостях у Эквадора, Аргентина сыграет с Чили

В рамках отбора ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Бразилии играет на выезде с Эквадором, Аргентина – с Чили, Колумбия принимает Перу.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022