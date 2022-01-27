Квалификация ЧМ-2022. Бразилия в гостях у Эквадора, Аргентина сыграет с Чили

В рамках отбора ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Бразилии играет на выезде с Эквадором, Аргентина – с Чили, Колумбия принимает Перу.
Южная Америка
15-й тур
- Дата проведения
- 28 января, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
- Дата проведения
- 28 января, 02.00, «Пабло Рохас»
- Дата проведения
- 28 января, 03.15, «Estadio Municipal de Calama»
- Дата проведения
- 29 января, 00.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
- Дата проведения
- 29 января, 01.00, «Estadio Rafael Agustin Tovar»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.