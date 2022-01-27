Адама Траоре завтра пройдет медосмотр для «Барселоны»

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«Барселона» работает над трансфером полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

По данным The Athletic, завтра, 28 января, 26-летний хавбек пройдет медосмотр для каталонского клуба.

Ранее стало известно, что клубы обсуждают аренду футболиста с правом выкупа за 35 миллионов евро.

Возможность перехода Траоре в «Тоттенхэм», скорее всего, уже не обсуждается. Тренер Антонио Конте хотел использовать его в качестве правого защитника, игроку такая перспектива не понравилась.

Адама – воспитанник «Барселоны». В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах за «Вулверхэмптон» и забил один гол. Статистика игрока – здесь.

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