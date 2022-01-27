Адама Траоре завтра пройдет медосмотр для «Барселоны»

работает над трансфером полузащитника .

По данным The Athletic, завтра, 28 января, 26-летний хавбек пройдет медосмотр для каталонского клуба.

Ранее стало известно, что клубы обсуждают аренду футболиста с правом выкупа за 35 миллионов евро.

Возможность перехода Траоре в , скорее всего, уже не обсуждается. Тренер Антонио Конте хотел использовать его в качестве правого защитника, игроку такая перспектива не понравилась.

Адама – воспитанник «Барселоны». В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах за «Вулверхэмптон» и забил один гол. Статистика игрока – здесь.