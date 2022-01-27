Британский фигурист Гибсон о каминг-ауте: «Я подумал, что не cмогу жить, если не расскажу, кто я и кого люблю»

Британский фигурист Льюис Гибсон, выступающий в танцах на льду вместе с Лайлой Фир, рассказал о причинах каминг-аута, который он совершил два года назад.

«Я размышлял о том, может ли это помешать мне в фигурном катании. И подумал, что не cмогу жить, если не расскажу, кто я и кого люблю.

Очень рад, что по прошествии времени я все больше принимаю эту сторону себя», – сказал Гибсон.

Несмотря на гомосексуальность, фигурист считает, что с Лайлой Фир его тоже связывают особые отношения.

«Думаю, у нас особенная связь с Лайлой, настоящая дружеская любовь. Это не шаблонный романтический сценарий об отношениях мужчины и женщины, есть нечто особенное в плане перформанса. У нас действительно есть взаимосвязь, которую вы видите на льду.

Такие дуэты, как Габи (Пападакис) и Гийом (Сизерон) во время своих выступления выходят за рамки обыденного, потому что у них поразительная «химия», – добавил британец.

Гибсон и Фир представят Великобританию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Они катаются холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, это не замаскируешь». Наш фигурный судья влип после таких слов