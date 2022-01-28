НБА. «Филадельфия» против «Лейкерс», «Голден Стэйт» примет «Миннесоту»

В четверг, 27 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут два матча.

Джоэла Эмбиида примет Леброна Джеймса.

Один из лидеров розыгрыша дома сыграет с набравшей ход «Миннесотой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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