Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» против «Лейкерс», «Голден Стэйт» примет «Миннесоту»

    Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Миннесота Филадельфия НБА Баскетбол

    В четверг, 27 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут два матча.

    «Филадельфия» Джоэла Эмбиида примет «Лейкерс» Леброна Джеймса.

    Один из лидеров розыгрыша «Голден Стэйт» дома сыграет с набравшей ход «Миннесотой».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Филадельфия – Лейкерс
    Дата проведения
    28 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Миннесота
    Дата проведения
    28 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Этот сезон – вызов для всех нас». Андрей Ватутин – о кризисной ситуации в ЦСКА

    Самая эффективная атака НБА. Разбираем «Миннесоту» образца 2022 года

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные