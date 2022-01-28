НБА. «Филадельфия» против «Лейкерс», «Голден Стэйт» примет «Миннесоту»

В четверг, 27 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут два матча.
«Филадельфия» Джоэла Эмбиида примет «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Один из лидеров розыгрыша «Голден Стэйт» дома сыграет с набравшей ход «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 28 января, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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