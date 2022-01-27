Стала известна сумма суточных, которая будет выплачиваться по линии Олимпийского комитета России (ОКР) членам делегации на Играх-2022 в Пекине.

По информации «Матч ТВ», участники Олимпиады, которые будут питаться в олимпийской деревне, на каждый день пребывания в Пекине получили по 1800 рублей. Все спортсмены проживают в олимпийской деревне.

При этом членам делегаций, чья аккредитация не позволяет питаться там, выделено по 5100 рублей на каждый день.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Как выглядит олимпийская деревня Пекина-2022? Кровати регулируются по длине, под 700 блюд в меню (без перца и лаврового листа)