«Зенит» заплатит 17 млн евро и бонусы за Алберто. Доплат за срочность трансфера не будет

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Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто станет игроком «Зенита».

По данным «Матч ТВ», российский клуб заплатит за форварда порядка 17 млн евро. Дополнительных выплат за то, что бразилец перейдет в «Зенит» уже зимой, не будет.

Отмечается, что в контракте с игроком будут прописаны бонусы – за количество проведенных игр, результативные действия и победы команды с ним в составе.

Ранее «Интернасьонал» подтвердил, что Алберто отправился на медосмотр для «Зенита», но подчеркнул, что игрок останется в бразильском клубе до июня.

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