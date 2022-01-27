«Зенит» заплатит 17 млн евро и бонусы за Алберто. Доплат за срочность трансфера не будет

Нападающий «Интернасьонала» станет игроком .

По данным «Матч ТВ», российский клуб заплатит за форварда порядка 17 млн евро. Дополнительных выплат за то, что бразилец перейдет в «Зенит» уже зимой, не будет.

Отмечается, что в контракте с игроком будут прописаны бонусы – за количество проведенных игр, результативные действия и победы команды с ним в составе.

Ранее подтвердил, что Алберто отправился на медосмотр для «Зенита», но подчеркнул, что игрок останется в бразильском клубе до июня.