ЦСКА интересен мексиканский форвард Масиас. Чалов может уйти в аренду

может подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

По данным журналиста Ивана Карпова, в число кандидатов входит форвард мексиканской «Гвадалахары» , который попал в селекционные списки ЦСКА летом 2021 года.

Сейчас Масиас выступает за на правах аренды. Ее можно прервать, но армейцы пока не собираются покупать мексиканца, а готовы взять его в бесплатную аренду с правом выкупа. Однако до этого московский клуб хочет подписать опорника, а уже потом заниматься вопросом усиления атаки.

Кроме того, для подписания форварда клубу нужно решить вопрос о будущем .

Некоторое время назад у россиянина был вариант с арендой во французский «Брест», однако сделка не состоялась. Сейчас агент Кристиан Эмиле из агентства Base Soccer Agency, представляющий интересы форварда, не очень активен на рынке.

Это позволяет допускать, что нападающего зимой ЦСКА не подпишет.