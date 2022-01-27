Евролига. «Зенит» – «Анадолу Эфес», «Барселона» встретится с «Виллербаном»

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В четверг, 27 января, проходят три матча 23-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

Санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Испанская «Барселона» примет французский «Виллербан».

Евролига

Регулярный чемпионат  

Зенит Россия  –  Анадолу Эфес Турция 37:36 (3 четверть)
Дата проведения
27 января, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Пойтресс (10), Мики (7), Лойд (6), Карасев (6), Д.Кулагин (1) – старт; Зубков (4), Бэрон (3), Захаров (0), Понитка (0), Кузминскас (0), Пушков (0).
Анадолу Эфес
Мицич (10), Симон (8), Синглтон (4), Бобуа (3), Пляйсс (2) – старт; Морман (7), Данстон (2), Тунджер (0), Брайант (0).

Олимпиакос Греция  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
27 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
27 января, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 17-3, Барселона Испания – 16-5, Милан Италия – 13-6, Олимпиакос Греция – 12-7, Зенит Россия – 12-7, УНИКС Россия – 12-8, ЦСКА Россия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Монако Монако – 10-11, Фенербахче Турция – 9-10, Бавария Германия – 10-11, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Виллербан Франция – 9-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Баскония Испания – 7-13, Альба Германия – 6-14, Панатинаикос Греция – 4-15, Жальгирис Литва – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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