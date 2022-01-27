Евролига. «Зенит» – «Анадолу Эфес», «Барселона» встретится с «Виллербаном»

В четверг, 27 января, проходят три матча 23-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.
Санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Испанская «Барселона» примет французский «Виллербан».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Пойтресс (10), Мики (7), Лойд (6), Карасев (6), Д.Кулагин (1) – старт; Зубков (4), Бэрон (3), Захаров (0), Понитка (0), Кузминскас (0), Пушков (0).
- Дата проведения
- 27 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 27 января, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Реал Испания – 17-3, Барселона Испания – 16-5, Милан Италия – 13-6, Олимпиакос Греция – 12-7, Зенит Россия – 12-7, УНИКС Россия – 12-8, ЦСКА Россия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Монако Монако – 10-11, Фенербахче Турция – 9-10, Бавария Германия – 10-11, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Виллербан Франция – 9-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Баскония Испания – 7-13, Альба Германия – 6-14, Панатинаикос Греция – 4-15, Жальгирис Литва – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Этот сезон – вызов для всех нас». Андрей Ватутин – о кризисной ситуации в ЦСКА
«В Советском Союзе существовала только одна версия мировых событий – та, что соответствовала пропаганде». Шарунас Ясикявичюс вступил в конфликт с СССР еще до рождения