Форварду «Спартака» Виртанену выдвинуто обвинение в сексуальном насилии после инцидента в 2017-м

Нападающий обвиняется в сексуальном насилии, информирует TSN.

Департамент полиции Ванкувера сообщил, что обвинение было выдвинуто после того, как завершилось начатое в прошлом году расследование.

Инцидент произошел 26 сентября 2017 года, когда Виртанен еще выступал за «Ванкувер», однако предполагаемая жертва, которой сейчас 23 года, обратилась в правоохранительные органы лишь в мае 2021-го.

После этого форвард был отстранен и больше за команду не играл, а клуб тогда выпустил заявление с осуждением «сексуальных проступков любого рода».

В нынешнем сезоне КХЛ Виртанен провел за «Спартак» 36 матчей, забросив 9 шайб и сделав 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Форвард «Локомотива» Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году