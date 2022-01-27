Форварду «Спартака» Виртанену выдвинуто обвинение в сексуальном насилии после инцидента в 2017-м

Нападающий «Спартака» Джейк Виртанен обвиняется в сексуальном насилии, информирует TSN.
Департамент полиции Ванкувера сообщил, что обвинение было выдвинуто после того, как завершилось начатое в прошлом году расследование.
Инцидент произошел 26 сентября 2017 года, когда Виртанен еще выступал за «Ванкувер», однако предполагаемая жертва, которой сейчас 23 года, обратилась в правоохранительные органы лишь в мае 2021-го.
После этого форвард был отстранен «Ванкувером» и больше за команду не играл, а клуб тогда выпустил заявление с осуждением «сексуальных проступков любого рода».
В нынешнем сезоне КХЛ Виртанен провел за «Спартак» 36 матчей, забросив 9 шайб и сделав 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Форвард «Локомотива» Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году