Денис Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»

Хавбек «Химок» против возможной отмены лимита на легионеров в .

– Я не против легионеров и того, чтобы к нам приезжали качественные футболисты. Как в свое время в «Зенит», «Спартак» и ЦСКА приезжали Халк, Промес и Вагнер.

Было много футболистов. Но если сейчас отменят лимит, и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты — что тогда?

– Что мешает талантливому русскому вытеснить любого легионера?

– А зачем везти этого легионера? Мы чего хотим? Сделать чемпионат сильнее и ярче. Чтобы наши клубы играли в ЛЧ.

Если не хотим – давайте тогда не с футболистов результат требовать, а с руководства спрашивать. Что оно хочет от клуба, команды? Для чего покупают футболистов? Не надо хаять игроков, говорить, какие они плохие, – сказал Глушаков.