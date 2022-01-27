Патриарх Кирилл благословил российских олимпийцев перед Играми в Пекине: «Да укрепит вас всесильный Господь в предстоящих состязаниях»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к олимпийской и паралимпийской сборным России в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине.

«Своим трудом вы заслужили право отстаивать на полях спортивных сражений честь Отечества. Годами упорных тренировок под руководством тренеров и наставников вы оттачивали свое мастерство, преодолевали трудности и испытания, закаляли характер и волю к победе.

Надеюсь, что на предстоящих состязаниях вам удастся показать впечатляющие результаты, добиться немалых спортивных успехов и завоевать новые олимпийские награды.

Известные обстоятельства, связанные с распространением губительного вируса, не позволили нам в этот раз собраться на совместное богослужение в Храме Христа Спасителя, как это бывало в прошлые годы. Однако это не помешало ощутить нам общность в молитвах перед важным этапом вашей жизни.

Во всех обстоятельствах уповайте на всесильную помощь Божию и Его мудрое попечение о каждом человеке. Да укрепит вас всесильный Господь в предстоящих состязаниях.

Призываю на вас Божие благословение, уповая, что предстоящие соревнования послужат созиданию мира во всем мире, прекращению междоусобных браней и примирению народов», – говорится в письме патриарха, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

«Митрополит скажет архипастырское слово и совершит молитву о победе российской сборной». Молебен перед поездкой олимпийцев в Пекин пройдет в онлайн-формате