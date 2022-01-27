«Реал» хочет подписать опорника сборной Франции Тчуамени на замену Каземиро. Скаут «Мадрида» общался с окружением игрока «Монако»

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«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Орельену Тчуамени.

По данным Marca, глава скаутского отдела «Мадрида» Хуни Калафат провел в Монако два дня, общаясь с окружением футболиста и выясняя детали возможной сделки из первых рук.

«Реал» хочет подписать полузащитника, который в будущем заменит Каземиро. Мадридский клуб решил, что Тчуамени справится с этой задачей. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пробует Эдуардо Камавинга на этой позиции, но и итальянский специалист, и руководство клуба считают, что подписать профильного опорника необходимо.

В этом сезоне 22-летний игрок сборной Франции провел 31 матч за «Монако», забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

Анчелотти о Каземиро: «Подобных игроков не найти, он уникален. С такими опорниками я не работал»

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