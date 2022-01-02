«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить часть его зарплаты. Есть интерес из России и ОАЭ

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» этой зимой.

Интерес к 30-летнему форварду есть в России и Объединенных Арабских Эмиратах.

Клуб из Флоренции готов отдать Александра в аренду с четкой опцией выкупа и платить часть его зарплаты, сообщает FiorentinaNews.com со ссылкой на La Nazione.

В Италии Кокорин получает 1,7 млн евро в год – это одна из самых высоких зарплат в команде.

Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в «Химки».

В текущем сезоне Серии А Кокорин сыграл 4 раза и, проведя на поле 32 минуты, не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.

76 минут Кокорина: впервые ударил (сразу в створ!) и отдал предпредголевую. Но открывания в штрафной – катастрофа