«Реал» проиграл «Хетафе» (0:1). Прервалась 15-матчевая серия без поражений

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В 19-м туре Ла Лиги «Реал» проиграл «Хетафе» на выезде (0:1).   

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Прервалась 15-матчевая серия «Мадрида» без поражений во всех турнирах.

Хетафе – Реал Мадрид 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
2 января, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Унал.
ХетафеСория, Суарес, Митрович, Кабако (Ньом, 83), Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 74), Сандро Рамирес (Мата, 64), Унал (Янкто, 83).
Реал МадридКуртуа, Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 46), Модрич, Кроос (Иско, 85), Каземиро, Васкес (Петер, 85), Бензема, Асенсио (Азар, 46), Родриго (Мариано Диас, 67).
Предупреждения:
Родриго (21), Суарес (56), Арамбарри (82), Каземиро (87), Оливера (90).

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