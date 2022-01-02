«Реал» проиграл «Хетафе» (0:1). Прервалась 15-матчевая серия без поражений

В 19-м туре Ла Лиги «Реал» проиграл «Хетафе» на выезде (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Прервалась 15-матчевая серия «Мадрида» без поражений во всех турнирах.
- Дата проведения
- 2 января, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Гол:
- 1:0 – 9 Унал.
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Хетафе –
Сория, Суарес, Митрович, Кабако (Ньом, 83), Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 74), Сандро Рамирес (Мата, 64), Унал (Янкто, 83).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 46), Модрич, Кроос (Иско, 85), Каземиро, Васкес (Петер, 85), Бензема, Асенсио (Азар, 46), Родриго (Мариано Диас, 67).