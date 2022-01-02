«Реал» проиграл «Хетафе» (0:1). Прервалась 15-матчевая серия без поражений

В 19-м туре Ла Лиги проиграл на выезде (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Прервалась 15-матчевая серия «Мадрида» без поражений во всех турнирах.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги