ATP Cup. Россия и Франция играют решающую пару, Медведев уступил Эмберу, Сафиуллин победил Риндеркнеша

В Сиднее начался первый турнир сезона – командный ATP Cup.
Сборная России играет с Францией.
За Россию заявлены Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитан команды – тренер Медведева Жиль Сервара.
ATP Cup
Сидней, Австралия
1 – 9 января 2022
Отрытые корты, хард
Групповой этап
Второй день
Группа А
|Команда
|SRB
|NOR
|CHI
|ESP
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Сербия
|x
|1-0
|2-1
|4-2
|Норвегия
|x
|0-1
|1-2
|2-4
|Чили
|x
|L
|0-1
|0-3
|1-6
|Испания
|W
|x
|1-0
|3-0
|6-1
Группа B
|Команда
|RUS
|ITA
|FRA
|AUS
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Россия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Италия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Франция
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Австралия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
Россия – Франция – 1:1
Роман Сафиуллин (Россия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 2:6, 7:5, 6:3
Юго Эмбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7, 7:5, 7:6
Даниил Медведев/ Роман Сафиуллин (Россия) – Эдуард Роже-Васселин/ Фабрис Мартен (Франция)
Италия – Австралия
Янник Синнер (Италия) – Макс Перселл (Австралия)
Маттео Берреттини (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия)
Симоне Болелли/ Фабио Фоньини (Италия) – Джон Пирс/ Люк Сэвилл (Австралия)
Группа C
|Команда
|GER
|CAN
|GBR
|USA
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Германия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Канада
|x
|0-1
|0-3
|1-6
|Великобритания
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|США
|x
|1-0
|3-0
|6-1
Канада – США – 0:3
Джон Изнер (США) – Брайден Шнур (Канада) – 6:1, 6:3
Тэйлор Фриц (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7, 6:4, 6:4
Джон Изнер/ Тэйлор Фриц (США) – Денис Шаповалов/ Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:4
Германия – Великобритания
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Дэн Эванс (Великобритания)
Александр Зверев (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Кевин Кравиц/ Тим Пуэц (Германия) – Джейми Маррей/ Джо Солсбери (Великобритания)
Группа D
|Команда
|GRE
|POL
|ARG
|GEO
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|x
|L
|0-1
|1-2
|2-5
|Польша
|W
|x
|1-0
|2-1
|5-2
|Аргентина
|x
|W
|1-0
|3-0
|6-0
|Грузия
|L
|x
|0-1
|0-3
|0-6
Аргентина – Грузия – 3:0
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Александр Метрвели (Грузия) – 6:1, 6:2
Диего Шварцман (Аргентина) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 6:2
Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина) – Саба Пуртселадзе/ Зура Ткемаладзе (Грузия) – 6:1, 6:2
Греция – Польша – 0:2
Камил Майхржак (Польша) – Михаил Перволаракис (Греция) – 6:1, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша) – Аристотелис Танос (Греция) – 6:1, 6:2
Михаил Перволаракис/ Стефанос Циципас (Греция) – Хуберт Хуркач/ Ян Зелиньски (Польша) – 6:4, 5:7, 10-8