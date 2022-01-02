ATP Cup. Россия и Франция играют решающую пару, Медведев уступил Эмберу, Сафиуллин победил Риндеркнеша

Теги сборная России результаты ATP Роман Сафиуллин Даниил Медведев ATP Cup Теннис

В Сиднее начался первый турнир сезона – командный ATP Cup.

Сборная России играет с Францией.

За Россию заявлены Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитан команды – тренер Медведева Жиль Сервара.

ATP Cup

Сидней, Австралия

1 – 9 января 2022

Отрытые корты, хард

Групповой этап

Второй день

Группа А

 

Команда  SRB NOR CHI ESP Баланс Матчи Сеты
Сербия x       1-0 2-1 4-2
Норвегия   x     0-1 1-2 2-4
Чили     L 0-1 0-3 1-6
Испания     W x 1-0 3-0 6-1

 

Группа B

 

Команда  RUS ITA FRA AUS Баланс Матчи Сеты
Россия x       0-0 0-0 0-0
Италия   x     0-0 0-0 0-0
Франция       0-0 0-0 0-0
Австралия       x 0-0 0-0 0-0

 

Россия – Франция – 1:1

Роман Сафиуллин (Россия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 2:6, 7:5, 6:3

Юго Эмбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7, 7:5, 7:6

Даниил Медведев/ Роман Сафиуллин (Россия) – Эдуард Роже-Васселин/ Фабрис Мартен (Франция)

Италия – Австралия

Янник Синнер (Италия) – Макс Перселл (Австралия)

Маттео Берреттини (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия)

Симоне Болелли/ Фабио Фоньини (Италия) – Джон Пирс/ Люк Сэвилл (Австралия)

Группа C

 

Команда  GER CAN GBR USA Баланс Матчи Сеты
Германия x       0-0 0-0 0-0
Канада   x     0-1 0-3 1-6
Великобритания       0-0 0-0 0-0
США       x 1-0 3-0 6-1

 

Канада – США – 0:3

Джон Изнер (США) – Брайден Шнур (Канада) – 6:1, 6:3

Тэйлор Фриц (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7, 6:4, 6:4

Джон Изнер/ Тэйлор Фриц (США) – Денис Шаповалов/ Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:4

Германия – Великобритания

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Дэн Эванс (Великобритания)

Александр Зверев (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Кевин Кравиц/ Тим Пуэц (Германия) – Джейми Маррей/ Джо Солсбери (Великобритания)

Группа D

 

Команда  GRE POL ARG GEO Баланс Матчи Сеты
Греция x L     0-1 1-2 2-5
Польша W x     1-0 2-1 5-2
Аргентина     W 1-0 3-0 6-0
Грузия     L x 0-1 0-3 0-6

 

Аргентина – Грузия – 3:0

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Александр Метрвели (Грузия) – 6:1, 6:2

Диего Шварцман (Аргентина) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 6:2

Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина) – Саба Пуртселадзе/ Зура Ткемаладзе (Грузия) – 6:1, 6:2

Греция – Польша – 0:2

Камил Майхржак (Польша) – Михаил Перволаракис (Греция) – 6:1, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша) – Аристотелис Танос (Греция) – 6:1, 6:2

Михаил Перволаракис/ Стефанос Циципас (Греция) – Хуберт Хуркач/ Ян Зелиньски (Польша) – 6:4, 5:7, 10-8

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