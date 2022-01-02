Джейми Каррагер: «Ливерпуль» не станет чемпионом. Они 17 раз вели в счете и выиграли лишь 12 матчей, «Ман Сити» – все 17»

Бывший защитник «Ливерпуля» после ничьей с (2:2) объяснил, почему команда тренера не станет чемпионом в этом сезоне.

«Вот почему «Ливерпуль» не станет чемпионом в этом сезоне.

«Ливерпуль» вел в счете 17 раз в этом сезоне. Как и . «Ман Сити» выиграл все эти матчи, а «Ливерпуль» – 12.

В этом сезоне «Ливерпулю» не хватает контроля над игрой. Это мы видели сегодня и в матче с «Тоттенхэмом».

С точки зрения игры – это лучший матч, что я видел в сезоне, но в плане шансов «Ливерпуля» выиграть трофей – это дорого им обойдется. Из пяти последних случаев, когда они вели в счете, выиграли только однажды. И в этом разница между и «Ман Сити», – сказал Каррагер.

«Ливерпуль», набрав 42 балла, занимает третье место в таблице и отстает от лидирующего «Сити» на 11 баллов, имея матч в запасе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.