Джейми Каррагер: «Ливерпуль» не станет чемпионом. Они 17 раз вели в счете и выиграли лишь 12 матчей, «Ман Сити» – все 17»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после ничьей с «Челси» (2:2) объяснил, почему команда тренера Юргена Клоппа не станет чемпионом в этом сезоне.
«Вот почему «Ливерпуль» не станет чемпионом в этом сезоне.
«Ливерпуль» вел в счете 17 раз в этом сезоне. Как и «Манчестер Сити». «Ман Сити» выиграл все эти матчи, а «Ливерпуль» – 12.
В этом сезоне «Ливерпулю» не хватает контроля над игрой. Это мы видели сегодня и в матче с «Тоттенхэмом».
С точки зрения игры – это лучший матч, что я видел в сезоне, но в плане шансов «Ливерпуля» выиграть трофей – это дорого им обойдется. Из пяти последних случаев, когда они вели в счете, выиграли только однажды. И в этом разница между «Ливерпулем» и «Ман Сити», – сказал Каррагер.
«Ливерпуль», набрав 42 балла, занимает третье место в таблице и отстает от лидирующего «Сити» на 11 баллов, имея матч в запасе.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.