Сенегал обвинил в дискриминации «Уотфорд», не отпустивший на Кубок Африки Сарра. Возможно обращение в ФИФА

У Сенегальской футбольной федерации возникли серьезные разногласия с .

Полузащитник Исмаила Сарр ранее был включен в состав сборной Сенегала для участия в Кубке Африки. Турнир должен начаться 9 января. Однако хавбек не играет за «Уотфорд» с 20 ноября вследствие травмы колена.

«В письме, отправленном в пятницу, 31 декабря, английский клуб «Уотфорд» сообщил, основываясь на аргументах столь же благовидных, сколь и ложных, о своем решении не отпустить Исмаилу Сарра, выражавшего желание присоединиться к сенегальской сборной для участия в Кубке африканских наций в Камеруне», – сказано в заявлении федерации.

Как отмечает организация, «Уотфорду» незамедлительно был направлен ответ с подтверждением вызова игрока и указанием на то, что клуб обязан отпустить его не позднее 3 января.

Сенегальская сторона готова инициировать разбирательство с участием , если это потребуется.

«Сенегальская федерация футбола выражает глубокое осуждение в отношении неуважительного, пагубного и дискриминационного поведения руководства «Уотфорда», всеми силами старающегося помешать футболисту сыграть за свою национальную команду», – говорится в заявлении.