НБА. «Торонто» принимает «Нью-Йорк», «Лейкерс» встретятся с «Миннесотой» и другие матчи

В воскресенье, 2 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

принимает на своей площадке . Леброна встретятся с «Миннесотой» Таунса.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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