НБА. «Торонто» принимает «Нью-Йорк», «Лейкерс» встретятся с «Миннесотой» и другие матчи

В воскресенье, 2 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.
«Торонто» принимает на своей площадке «Нью-Йорк». «Лейкерс» Леброна встретятся с «Миннесотой» Таунса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 23.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Ванвлит (35), Сиакам (20 + 14 подборов + 7 передач + 6 потерь), Ануноби (14), Барнс (13), Трент (5) – старт; Буше (12), Берч (6), Шэмпени (2), Ачиува (2), Михайлюк (2), Ватанабе (1), Бэнтон (0), Флинн (0).
- Дата проведения
- 3 января, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 января, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 3 января, 02.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 3 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 3 января, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 3 января, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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