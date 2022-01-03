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    НБА. «Торонто» принимает «Нью-Йорк», «Лейкерс» встретятся с «Миннесотой» и другие матчи

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    В воскресенье, 2 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

    «Торонто» принимает на своей площадке «Нью-Йорк». «Лейкерс» Леброна встретятся с «Миннесотой» Таунса.

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Торонто – Нью-Йорк 115:97 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 января, 23.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча
    Торонто
    Ванвлит (35), Сиакам (20 + 14 подборов + 7 передач + 6 потерь), Ануноби (14), Барнс (13), Трент (5) – старт; Буше (12), Берч (6), Шэмпени (2), Ачиува (2), Михайлюк (2), Ватанабе (1), Бэнтон (0), Флинн (0).
    Нью-Йорк
    Фурнье (20), Барретт (19), Топпин (17 + 6 передач), Гибсон (5 + 7 подборов), Макбрайд (2) – старт; Граймс (12), Беркс (11 + 5 перехватов), Куикли (7 + 5 потерь), Нокс (4).

    Бостон – Орландо
    Дата проведения
    3 января, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    3 января, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Майами
    Дата проведения
    3 января, 02.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Финикс
    Дата проведения
    3 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Даллас
    Дата проведения
    3 января, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Миннесота
    Дата проведения
    3 января, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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