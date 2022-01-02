Лукаку и Тухель проведут новую встречу в понедельник по поводу будущего игрока в «Челси»

Будущее нападающего в «Челси» может проясниться завтра.

На этой неделе бельгиец дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к , заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».

Бельгийский форвард пропустил сегодняшний матч с «Ливерпулем» (2:2) по решению тренера «синих» после двух бесед между ними.

Экс-вратарь «Эвертона» , бывший партнер Лукаку, рассказал, что в понедельник у игрока и немецкого тренера состоится еще одна встреча.

«Сегодня утром он [Лукаку] написал мне и сказал: «В понедельник у нас будет еще одна встреча». Очевидно, что на неделе они поговорили, после чего Лукаку не попал в заявку. «В понедельник состоится еще одна встреча, после нее я смогу сказать больше. Сейчас эта тема слишком горячая». Кажется, так оно и есть», – сказал Ховард NBC Sports.

Подтвердил эту информацию и сам Тухель после сегодняшней игры.

– Может ли Лукаку вернуться в состав на следующие игры?

– Посмотрим. Мы решим это завтра. Мы проведем встречу и проинформируем вас, – сказал Томас.

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