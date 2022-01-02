«Реал», «Барса» и «Юве» верят в проект Суперлиги и хотят перезапустить его в 2022 году

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«Реал», «Ювентус» и «Барселона» попытаются возродить Суперлигу Европы.

Как пишет Financial Times, все три клуба сохраняют приверженность проекту. Даже если европейские суды встанут на сторону «Реала», «Юве» и «Барсы», неясно, присоединится ли к ним еще какая-нибудь команда.

Несколько дней назад «Реал», «Юве» и «Барса» обсуждали возможный перезапуск Суперлиги в 2022 году. 

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, но уже через два дня 9 команд сообщили о своем выходе из состава участников турнира.

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