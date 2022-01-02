«Динамо» заплатит около 10 млн рублей за Смолова. «Локо» хочет сэкономить 1,5 млн евро на его зарплате

Нападающий Федор Смолов может этой зимой перейти из в .

По информации «РБ Спорт», московские клубы договорились о переходе 31-летнего футболиста.

Сумма сделки, если Федор согласует контракт с «Динамо», составит около 10 миллионов рублей.

«Локомотив» хочет сэкономить около 1,5 миллиона евро на зарплате Смолова, контракт которого рассчитан до лета.

Напомним, Смолов был куплен железнодорожниками у «Краснодара» летом 2018 года за 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагает Смолову контракт на 1,5 года, игрок заинтересован и готов к снижению зарплаты. Сейчас он получает 3,1 млн евро в год.

В этом сезоне форвард провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.