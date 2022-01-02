«Динамо» договорилось по Смолову с «Локо». Сейчас он получает 3,1 млн евро в год, согласовать контракт будет непросто

Нападающий Федор Смолов может перейти из в .

По данным «Спорт-Экспресса», клубы договорились об условиях перехода 31-летнего форварда. «Локо» готов отпустить нападающего сборной России за символическую сумму, так как срок его контракта истекает летом 2022 года.

Теперь «Динамо» предстоит договориться с самим Смоловым. Это непросто, поскольку в «Локо» он получает 3,1 млн евро, а многие лидеры «Динамо» зарабатывают в три раза меньше.

Смолов – воспитанник бело-голубых. Он выступал за клуб с 2007 по 2015 год, но за это время несколько раз переходил в другие команды на правах аренды.

В этом сезоне центрфорвард провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.