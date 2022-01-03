Гол Люка де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой» – 1:0

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В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала минимальную победу над «Мальоркой» (1:0).   

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Мальорка – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
2 января, 23.00, «Сон Моиш»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 44 де Йонг.
МальоркаРейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Батталья (Пратс, 84), Баба (Руис де Галаррета, 61), Ли Кан Ин (Льябрес, 71), Санчес (Жорди Мбоула, 70), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 61).
Барселонатер Стеген, Мингеса (Лангле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо, де Йонг, Пуч, Нико Гонсалес (Альваро Санс, 71), Жуджла, де Йонг, Ахомаш (Педрола, 80).
Предупреждения:
Жуджла (79), Коста (83), Пратс (89), Дани Родригес (90), Лангле (90), Вальент (90), Маффео (90).

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