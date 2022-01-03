Гол Люка де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой» – 1:0

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала минимальную победу над «Мальоркой» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 2 января, 23.00, «Сон Моиш»
- Гол:
- 0:1 – 44 де Йонг.
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Мальорка –
Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Батталья (Пратс, 84), Баба (Руис де Галаррета, 61), Ли Кан Ин (Льябрес, 71), Санчес (Жорди Мбоула, 70), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 61).
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса (Лангле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо, де Йонг, Пуч, Нико Гонсалес (Альваро Санс, 71), Жуджла, де Йонг, Ахомаш (Педрола, 80).