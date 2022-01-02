Загитова о загадывании желаний на Новый год: «Какой в этом смысл? Новая сумочка сама себя не купит – на нее надо заработать»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что не загадывает желания под Новый год.

– Как вы проводите свободное время?

– Встречаюсь с друзьями, хожу по магазинам. Любая покупка доставляет мне невероятное удовольствие. Купила тушь – и настроение поднялось. Единственный минус – необходимость много ходить. Если бы полы в торговых центрах были залиты льдом, другое дело: надела коньки и поехала от магазина до магазина.

– В коньках неудобно примерять платья.

– Кстати, платьев у меня немного – я просто не знаю, куда их носить. Предпочитаю джинсы, уютные свитера, худи. Очень люблю сумки и косметику – ее и так полно, но меня это не останавливает.

– Зато друзья всегда знают, что вам подарить. Самый необычный подарок, который вы получили на Новый год?

– В детстве у меня был кнопочный телефон. Но однажды родители купили мне сенсорный – лучшего подарка просто быть не могло!

– Вы загадываете желание под бой курантов?

– А какой в этом смысл? Если ничего не делать, ничего и не получится. Даже новая сумочка сама себя не купит – на нее надо заработать.

– Новогодний стол – это обязательно...

– Детское шампанское – без него праздник не праздник. Рулетики из ветчины, сыра и чеснока. И роллы – последние шесть лет без них не обходимся. А вот оливье не едим, к сожалению или к счастью, не знаю, – рассказала Загитова в интервью журналу «Панорама ТВ».