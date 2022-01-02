Головин не вошел в топ-100 игроков 2021-го от GFFN, Мбаппе – 2-й, Месси – 4-й, Неймар – 24-й

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Полузащитник «Ланса» Секо Фофана назван лучшим футболистом Лиги 1 в 2021 году по версии сайта Get French Football News.

26-летний хавбек опередил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, тройку замкнул полузащитник «Лиона» Лукас Пакета.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал 4-м, следом за ним расположился хавбек «Лилля» Бенжамен Андре. На шестое место поставили футболиста «Монпелье» Тежи Саванье.

На 7-м месте оказался Димитри Пайет («Марсель»), в топ-10 также вошли вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, защитник парижан Маркиньос и форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

Форвард «ПСЖ» Неймар остался за пределами топ-20 – он 24-й.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин не попал в топ-100 лучших игроков чемпионата Франции по итогам года.

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