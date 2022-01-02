Головин не вошел в топ-100 игроков 2021-го от GFFN, Мбаппе – 2-й, Месси – 4-й, Неймар – 24-й

Полузащитник Секо Фофана назван лучшим футболистом Лиги 1 в 2021 году по версии сайта Get French Football News.

26-летний хавбек опередил форварда «ПСЖ» , тройку замкнул полузащитник .

Нападающий стал 4-м, следом за ним расположился хавбек Бенжамен Андре. На шестое место поставили футболиста Тежи Саванье.

На 7-м месте оказался ( ), в топ-10 также вошли вратарь «ПСЖ» , защитник парижан и форвард «Лилля» .

Форвард «ПСЖ» Неймар остался за пределами топ-20 – он 24-й.

Российский хавбек не попал в топ-100 лучших игроков чемпионата Франции по итогам года.