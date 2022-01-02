Люк де Йонг забил за «Барсу» впервые с сентября. У него 2 гола за клуб в 13 играх

Нападающий Люк де Йонг забил за «Барселону» в матче Ла Лиги против «Мальорки» (1:0, перерыв).
Люк выиграл воздух на линии вратарской и головой отправил мяч в ближний угол после подачи с фланга защитника Оскара Мингесы.
31-летний футболист из Нидерландов забил впервые с конца сентября.
Всего у де Йонга, который арендован у «Севильи», 2 гола в 13 матчах за каталонцев. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Барса» избавляется от Люка Де Йонга: пока вариант один – «Кадис». Если не уйдет, не сыграет ни минуты