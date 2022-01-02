«Динамо» предлагает Смолову контракт на 1,5 года. Игрок заинтересован и готов к снижению зарплаты

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Продолжается работа над возможным переходом нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

Как сообщает шеф отдела футбола «СЭ» Константин Алексеев, бело-голубые предлагают футболисту контракт на полтора года.

«Сам Смолов серьезно заинтересован в переходе, что повышает его вероятность. А готовность круто ужаться в зарплате говорит о высокой именно футбольной мотивации», – отмечает журналист.

Ранее сообщалось, что зарплата Смолова в «Локо» – 2,6 млн евро. Бонус за каждые 5 результативных действий – 100 тысяч евро.

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