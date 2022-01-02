Смолова хотят подписать Шварц и Бувач. Тренер понимает, как встроить его в игру «Динамо»

Комментатор Дмитрий Дерунец поделился информацией о возможном переходе форварда из в .

«Следующим тренером, который попробует выжать из Смолова максимум, должен стать .

По моей информации, подписание Федора – синхронное желание двух главных людей в спортивном штабе «Динамо»: [главного тренера] Сандро Шварца и [заместителя генерального директора по спорту] Желько Бувача.

Шварц видит и знает, как встроить Смолова в гармоничный, но очень требовательный футбол нынешнего «Динамо».

«Локомотив» совершенно не будет против расстаться со Смоловым. У него высокая зарплата, вместе с бонусами выходящая на уровень трех миллионов евро. Ради «Динамо» Федор готов пойти на понижение зарплаты в два раза. Плюс контракт не будет долгосрочным – точно не три года, возможно, и не два. Таким образом, клуб страхуется от потенциальных рисков», – написал журналист.

Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заключить с нападающим контракт, рассчитанный на полтора года.