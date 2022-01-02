«Ливерпуль» не побеждает в АПЛ 3 матча подряд

«Челси» и сыграли вничью в Лондоне (2:2) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

«Красные» продлили серию без побед в Премьер-лиге до трех матчей. Ранее команда тренера уступила «Лестеру» (0:1) и сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Это первая подобная серия в сезоне, когда клуб из Ливерпуля не может выиграть на протяжении трех матчей в лиге. В прошлом сезоне была серия из 4 поражений, а также 3 ничьих и 2 поражений.

«Ливерпуль», набрав 42 балла, занимает третье место и отстает от лидирующего «Ман Сити» на 11 баллов, имея матч в запасе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».