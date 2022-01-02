«Зениту» интересен защитник «Лацио» Фелипе, контракт которого истекает летом. Ему готовы платить 2,5 млн евро в год

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«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Лацио» Луису Фелипе, действующий контракт которого рассчитан до лета 2022 года.

По данным Corriere dello Sport, переговоры между Фелипе и «Лацио» по новому контракту проходят тяжело. Если стороны так и не придут к договоренности, римляне могут продать 24-летнего футболиста в конце зимнего трансферного окна.

Окончательно ситуация прояснится к 10 января.

«Зенит» и «Валенсия» проявляют серьезный интерес к бразильцу. Оба клуба готовы платить ему 2,5 млн евро в год, которые он и хотел бы получить.

В этом сезоне центральный защитник провел 22 матча за «Лацио» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и получил 7 желтых карточек.

Полную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

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